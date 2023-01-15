Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kaza: 2 kişi yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
F. G. (19) idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı'nda sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A. G. (15), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan F. G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza sonrası kaçan, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil ise polis ekiplerince sanayi yolu üzerinde terkedilmiş halde bulundu.
Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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