Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin Uçak Mahallesi'ndeki sokakta uyuşturucu sattığını belirledi.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar S. Y. (23) ve E. B. (26), adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreslerde fakrlı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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