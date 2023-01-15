Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de hafif ticari aracın trafoya çarpması sonucu sürücü yaralandı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın elektrik trafosuna çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kanireş Mahallesi'nde R. Ç. idaresindeki hafif ticari araç buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarptı.
Kazada, sürücü R. Ç. yaralandı, araçta hasar oluştu.
Kaza nedeniyle trafonun zarar görmesinden dolayı mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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