Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye getirilmesini ve yurt dışına çıkarılmasını sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin 4 aylık takibi sonucu kimliği belirlenen 6 zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Etiketler: Mersin Düzensiz Göçmenler
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