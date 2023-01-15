Hisarcık Köyü Beşevler Mahallesinde, Enes Ekşi kamyona tomruk yüklerken dengesini kaybederek düştü.

Tomrukların üstüne kafa üstü düşen genç ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Ekşi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekşi'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.