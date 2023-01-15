A. G.'nin (23) kullandığı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 23'üncü kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü A. G. ile otomobildeki M. G. (19) ve O. Y. (19) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.