Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
A. G.'nin (23) kullandığı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 23'üncü kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü A. G. ile otomobildeki M. G. (19) ve O. Y. (19) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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