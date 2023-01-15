Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü öldü, araçta bulunan çocuk yaralandı.
Cemal Biçer idaresindeki otomobil, Dağdibi Mahallesi Adapazarı istikametinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Biçer ve yanında bulunan 5 yaşındaki F.B. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Biçer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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