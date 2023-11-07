Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2023 16:36

Mersin'de terör örgütü propagandasından aranan şüpheli yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan şüpheli saklandığı bağ evinde gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü propagandasından aranan şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan K.T'nin, Çamlıyayla ilçesindeki bağ evinde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Mersin Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Hakkari'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Polat çifti soruşturmasında serbest bırakılan 4 kişi için itiraz
17:23
Cevdet Yılmaz: Vatandaşımızın deprem sonrası yaralarını sarıyoruz
17:17
Arap Birliği: İsrailli Bakan'ın Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı
17:11
Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
17:10
BM, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden AA kameramanına başsağlığı diledi
17:00
Pakistan'da petrol ve doğal gaz şirketine yönelik saldırıda 2 polis öldü
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Kudüs hastanesi çevresine hava saldırısı
Kudüs hastanesi çevresine hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ