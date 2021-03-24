Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tartıştığı iş yeri sahibini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, tartıştığı iş yeri sahibini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı. Saldırı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı
Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Soğuksu Caddesi'ndeki cep telefonu dükkanına 1 Mart'ta gelen kişi, tartıştığı E.A'yı silahla ateş ederek yaraladı.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.G. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olduğunu belirten S.G, "Çocukları bana terbiyesizlik yaptı. Vurma amacım yoktu." dedi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde tabanca olan zanlının hızlıca iş yerine girmesi ve ateş etmesi yer alıyor.
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