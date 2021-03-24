Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Soğuksu Caddesi'ndeki cep telefonu dükkanına 1 Mart'ta gelen kişi, tartıştığı E.A'yı silahla ateş ederek yaraladı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.G. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olduğunu belirten S.G, "Çocukları bana terbiyesizlik yaptı. Vurma amacım yoktu." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde tabanca olan zanlının hızlıca iş yerine girmesi ve ateş etmesi yer alıyor.