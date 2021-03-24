Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18 yaşındaki Murat Çelik'in bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Cinayetin ardından soruşturma başlatan polis ekibi, M.İ.Ş. ile N.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Onur Mahallesi'nde 20 Mart'ta Murat Çelik (18) bıçakla yaralanmıştı. Karşıyaka ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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