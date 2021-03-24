Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yeşil alanlar ve araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştu.
Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Kartepe ve yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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