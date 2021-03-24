Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersinde uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alındı.
Mersin’in Silifke ilçesinde alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarında uyuşturucu alışverişi yaptığını belirlediği Ç.S. ile E.Ö. yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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