Mersin’in Silifke ilçesinde alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarında uyuşturucu alışverişi yaptığını belirlediği Ç.S. ile E.Ö. yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.