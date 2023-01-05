İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Anamur Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette kadın çalışanlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da KADES ile ilgili verdikleri bilgilerden dolayı ekiplere teşekkür etti.