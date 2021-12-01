Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de minibüs ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç, Gedik Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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