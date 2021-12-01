Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Bağcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Bağcılar'da bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üst katlarda mahsur kalan 3 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Etiketler: Yangın
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