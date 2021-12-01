İstanbul Bağcılar'da bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalan 3 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.