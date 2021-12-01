Trabzon'da Zağnos Vadisi'nde yer alan İçkale ve Yukarıhisar alanlarında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz başkanlığındaki ekiple yürütülüyor.

Prof. Dr. Yavuz, 5 bin metrekarelik alandaki çalışmalarda Roma, Bizans, Trabzon İmparatorluğu'na ait çatı kiremitleri, amfora parçaları, sikkeler, hazire, insan iskeleti, pitoslar, tunç şamdan, mancınık güllesi, Osmanlı mührü, ok ucu gibi kalıntılarına rastlandığını söyledi.

Yavuz, 2 farklı bölgede 5 açma gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Farklı dönemlere ait çok sayıda seramik malzeme Roma tipinde yapılmış ama Bizans döneminde yapıldığı tahmin ettiğimiz çatı kiremitleri, amfora parçaları, bahsettiğim dönelere ait korozyona uğramış sikke bulundu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Farklı dönemlere ait eserlere ulaşıldı

Prof. Dr. Yavuz, ilk bulunan sikkenin Roma dönemine ait olduğunu ve kazılarda 80'e yakın sikkeye ulaştıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı korozyona uğramış ama temizlendikten sonra hangi döneme ait olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bu anlamda yaptığımız bir diğer önemli tespit İçkale Camii'nin güney tarafında Osmanlı döneminde oluşturulmuş bir hazire tespit ettik. İslami usullere göre defnedilmiş bir mezar tespit ettik. Bu alandaki en önemli tespitlerinden biri alanın güney tarafından kısmen 1,5 metre derinliğe kadar ulaşan bir doğu-batı istikametinde olduğunu tespit ettiğimiz bir duvar yapısı söz konusu. Bu duvar kalıntısının 4'üncü İoannis zamanında yapıldığını tespit ettik."

[Fotoğraf: AA]

"Yangın lokasyonu tespit ettik"

İçkale'nin batısıyla ilgili çalışmalarda ise 2 açmada 2,50 metre derinliğe ulaştıklarını anlatan Mehmet Yavuz, "İlk açma içerisinde yüzeye yakın 2 farklı kuru duvar tespit edildi. Bunların Osmanlı döneminde belki askeri maksatla yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik o duvarlara dokunmadık fakat aradaki mesafeyi indirmeye çalıştık. Her iki tarafta da yaptığımız incelemelerde farklı dönemlere ait çok miktarda ve çok nitelikli sıralı sırasız tek renkli, çok renkli seramik malzeme, amforalar, pitoslar, çatı kiremit parçaları elde ettik. Aynı yerde bir yangın lokasyonu tespit ettik. Tunç şamdan kaidesi bulduk. Muhtemelen balıkçılık için kullanılan malzemeler ele geçti aynı bölgede. Onun dışında o bölgede belki ilginç olacak obsidyen parça kesici alet diyeceğimiz bir parça ele geçti. Aynı bölgede 2 insan iskeleti tespit ettik. Bunlardan doğuda olanı bel hizasına kadar açıldı ve üzerinde bol miktarda kırık olmakla birlikte kiremit parçası bulduk. Bu mezar tipinin basit bir kiremit mezar tipinde Roma mezarı olduğunu düşünüyoruz" dedi.