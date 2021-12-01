Koronavirüs salgınıyla birlikte internet kullanımının yaygınlaştığı bir dönemde, Birleşmiş Milletler'in (BM) raporu dikkati çekti.

Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 37'si, yani 2 milyar 900 milyon kişi internet kullanmıyor.

Salgın nedeniyle yaşanan kapanmalarla internet kullanımının yaygınlaştığı vurgulanan raporda, dünyanın en fakir ülkelerinin bu konuda çok geride kaldığının altı çizildi.

İnternet kullanımı konusunda büyük eşitsizlik olduğuna vurgu yapıldı.

Kullanıcı sayısı 2 yılda 800 milyon arttı

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin raporuna göre, 2019 ile 2021 arasında internet kullanan sayısı 800 milyon kişi arttı.

İnternet kullanmayanların yüzde 96'sı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

4 milyar 900 milyon internet kullanıcısı da internete nadiren bağlanıyor ve bağlantı hızları düşük.