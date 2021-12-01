Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Sivas'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çamlıca Göleti'nin tamamlandığında 630 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacağını anlatarak, "Gölet ulaşım yolu ve malzeme taşıma yolları tamamlandı. Gövde kazı imalatı, dolusavak kazı imalatı, derivasyon köndüvisi betonarme imalatlarında çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Kaya Yıldız, temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 108 bin metreküp olan göletin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin 705 lira katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.