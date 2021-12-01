İl Jandarma Komutanlığı kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.

Canik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları iş makinesi, 2 jeneratör, 2 delici alet, 14 çeşitli kazı malzemesi ve 50 metre makaralı halat ele geçirildi.

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelesi aralıksız devam eden jandarma ve emniyet birimlerinin kaçak kazı yapan kişi veya kişilere yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.