Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında yer alıyor.

Ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, sütunlu caddeleri, tiyatro, tarihi cami ve evler ile köy meydanı gibi eserleri görebildiği "Gladyatörler şehri" olarak ünlenen antik kentte kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor.

"Sütunları ayağa kaldırıyoruz"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kazılarda Roma dönemine ait latinayı da gün yüzüne çıkardıklarını anlatarak, sütunlarla çevrili alanın etrafında oturma sıraları bulunduğunu söyledi.

Yapılarda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Söğüt, "Batı Cadde'de yürüttüğümüz kazı çalışmalarının yanı sıra Türk Tarih Kurumunun da desteğiyle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biz burada antik dönemin en geniş alanlarından biri olan 10 metre genişliğindeki Batı Caddesi'ni kazarken, bunun yanında bir latinanın kalıntılarını bulduk. Şimdi latinada restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Buradaki sütunları ve sütunların üst yapılarını ayağa kaldırıyoruz" dedi.