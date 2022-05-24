Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan 2 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki Kültür Parkı'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında bıçaklanan H.F. ile M.E. yaralandı. İhbar üzerine yönlendirilen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar uzaklaştırıldı.
Yaralanan 2 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Mersin
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