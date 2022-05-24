Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 gözaltı
Gaziantep'te, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, motosikletle seyir halindeki Hakan Şah'ın dün Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili Hakan S. ile Yusuf T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Gaziantep
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