Sivas'ta düzenlenen uluslararası robot yarışması başladı.

4 Eylül Spor Vadisi'nde düzenlenen Sivas Robot Yarışması'nın (Si-Ro58) açılışında konuşan Sivas Vali Vekili Adil Nas, teknolojik gelişimin önemine vurgu yaparak, "Teknolojik gelişmeyi belirleyen çok faktör var. Bunlardan birincisi insan faktörüdür, diğeri ise kaynak faktörüdür. İnsan faktörünü kesinlikle küçümsememek lazım." dedi.

Çocukların, gençlerin ve öğrencilerin merak duygusunun geliştirilmesi gerektiğini belirten Nas, "İşte bu tür yarışmalar çocuklarımızın, gençlerimizin merak duygusunu güçlendirici faaliyetlerdir. Etkinliği düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise ilki yapılan yarışmanın ilerleyen yıllarda da devam etmesini temenni etti.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında Teknofest gençliğinin başarılı olacağına inandıklarını aktaran Ekinci, "Bu yarışmamızda ödül alacak tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz hayal ettiler, düşündüler ve şu anda da uygulamaya başladılar." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Nuri Demirağ'ın evlatlarının ona yakışır bir organizasyonla geleceğin teknolojisi için önemli adım attığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun katkısıyla, onun büyük özverisiyle milli uçağı yapma yolunda gayret gösterildiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Aslında bu memleketin çocukları yıllar önce o uçağı yaptı, uçurdu ve başardı. Ama o günkü milli üretime direnen, yerli üretime direnen anlayış, maalesef o güzel başarıyı, o güzel duruşu, Türkiye'yi farklı bir noktaya getirecek, milletimizi göklerde daha güçlü kılacak anlayışla mücadele etti, o güzel organizasyonu ve çalışmayı maalesef yok etti. Ama bu milletin asil evlatları tüm zorlukları aştığı gibi inşallah bu yüzyılda bunu başaracak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' anlayışıyla hareket edecektir."

4 ana kategoride düzenlenecek

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da yarışmaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 67 il ile Azerbaycan ve Romanya'dan 2 bin 911 kişinin başvurduğunu söyledi.

Aslan, yarışmanın Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması, Ulusal Yapay Zeka Yarışması, Ulusal Akıllı Teknolojiler Yarışması ve Ulusal Robot Yarışması olmak üzere 4 ana ve 12 alt kategoriden oluştuğunu ifade etti.

Roket ve dron gösterisinin sunulduğu Sivas Robot Yarışması, 27 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.