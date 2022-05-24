Çankırı'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Türk mutfağı ve Çankırı yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkı sağlayan işletmelere teşekkür belgesi verildi.

Kentte Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Vali Abdullah Ayaz'ın kentin coğrafi işaretli ürünlerini üreten ve satan işletmelere ziyaretiyle başladı.

Ayaz, Çankırı yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkı sağlayan işletme sahiplerine teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Ayaz, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geleneksel Türk mutfağını ve Çankırı mutfağını yansıtan ürünleri satan esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

Çankırı'nın 9 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu dile getiren Vali Ayaz, "İlimiz genelinde sarımsaklı et, yumurta tatlısı başta olmak üzere ilçelerimizden Eldivan'ın yağlı çöreği, Şabanözü'nün bazlaması, küpecik peyniri gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz mevcut. İnşallah sayıları giderek artacak. Bunların işaretlenmesi kadar korunması ve tanıtılması, vatandaşımıza servis edilmesi de önemli. Onun için emeği geçen esnafımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çankırı'da misafirlerine 45 yıldır yöresel lezzetler sunan esnaf Sefer Tekmen de "Kendi kültürümüzden çıktık Avrupa kültürüne gidiyoruz. Sulu yemeklerden uzak kalıyoruz, Türk mutfağından uzaklaşıyoruz. Gençlerin hiçbiri sulu yemek yemiyor, sağlıksız yiyecekler yiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yarın kentte yöresel yemek sunumları yapılacak.