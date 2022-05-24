Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tramvayın çarptığı genç kız yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarpması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy yönüne giden vatman T.U. idaresindeki Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait tramvay, Liman Tramvay Durağı yanındaki yaya geçidinde Zeynep Nur Yılmaz'a (19) çaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatman T.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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