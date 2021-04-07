Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 379 sürücüye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, polis ekiplerince 2 günlük denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu belirlenen 379 sürücüye para cezası uygulandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 1-2 Nisan'da trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 günlük uygulamasında 979 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, 225 araç sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, 154 sürücünün ise emniyet kemeri takmadığı belirlendi.
Kurallara uymayan 379 sürücüye idari para cezası kesildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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