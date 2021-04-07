Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 1-2 Nisan'da trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 günlük uygulamasında 979 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 225 araç sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, 154 sürücünün ise emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Kurallara uymayan 379 sürücüye idari para cezası kesildi.