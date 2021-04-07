Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında 13 ilçede dağıtımı yapılacak sertifikalı patates tohumu için Kabadüz ilçesinde tören düzenlendi.

Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Köylü milletin efendisidir" sözündeki köylüden kastedilenin toprağı işleyen çiftçi olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir çiftçi aileden geldiğini dile getiren Erdoğan, "Benim babamın bir sözü var, 'Biz bu arazilere sahip çıkmazsak, yarın bu araziler bizden davacı olacaklardır.' der. O yüzden arazilerimize sahip çıkalım. İşlemeye, üretmeye devam edelim." dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise bu gibi desteklerin üreticilerin kalkınması ve güçlenmesi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e il genelinde tarım ve hayvancılık alanında yaptığı bu kalkınma hamlesi nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de Başkan Güler'in, göreve geldiği ilk günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinin, tarımın ne kadar stratejik önemi olduğunu herkese hatırlattığına işaret etti.

Bu kapsamda kentte Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleriyle tarım ve hayvancılık desteklerini artırdıklarını belirten Yılmaz, "İl genelinde 100 ton sertifikalı tohumluk dağıtımı gerçekleştireceğiz. 13 ilçemizde gerçekleşecek olan dağıtımın 18 tonluk bölümünü buradan başlattık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından 18 tonluk sertifikalı tohumluk patates, ekilmek üzere üreticilere dağıtıldı.