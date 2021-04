Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanı'nda "Diyarbakır 21 Hatıra Ormanı" adı ile oluşturulan bölümde fidan dikimine başlandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu hatıra ormanına ilk fidanı dikti.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde, "21 Ocak'ta 21'de buluşalım" diye bir sosyal medya kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, hem Türkiye'yi hem dünyayı Diyarbakır'a davet ettiklerini söyledi.

"İnşallah bugün toprakla buluşturacağımız fidanlar ağaca dursun, ormana dönüşsün, Diyarbakır'ımız da, ülkemiz de yemyeşil olsun. Diktiğimiz her fidanı, her ağacı geleceğe bir nefes, gelecek nesillere bugünden ulaştırdığımız bir selam olarak görüyoruz. Onun için bu toprakları gelecek nesillere, toprağımızı, suyumuzu, havamızı, çevremizi koruyarak devredersek yavrularımıza görevimizi yapmış oluruz." diyen Karaloğlu, ülkenin her yerinde belediyeler olarak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Karaloğlu, baharın gelmesi ile Diyarbakır sokaklarının, caddelerinin, kavşaklarının, refüjlerinin cıvıl cıvıl olduğunu aktararak, mevsimlik çiçekleri Diyarbakır'da toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Çevre konusunda da önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta EKAY Projemizin temelini attık. Çevre bakımından devam eden önemli bir projedir. 20 milyon dolarlık bir proje ve yıllardır Diyarbakır'da yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bu şehirde şehrin atığı, çöpü vahşi depolanıyordu. Bu şehir için çok önemli olan Karacadağ'ın eteğinde vahşi depolanıyordu. Vahşi depolanan çöp kendiliğinden yanarak hem havamızı kirletiyordu hem bölgede yaşayan insanımızı zehirliyordu. Bu büyük problemi çözmek için EKAY Projemizin temelini attık."

Karaloğlu, daha sonra etkinliğe katılan çocuklarla görüştü ve fidan dikti.