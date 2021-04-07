Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak kazı operasyonu
Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çalıkırı mevkisindeki ormanlık alanda N.Ö, A.D, L.R, H.H, İ.Ö, Y.Ö, T.Y. ile İran uyruklu S.M.D'yi suçüstü yakaladı.
Bölgede arama yapan ekipler, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, jeneratör ile kazı malzemeleri ele geçirdi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İran uyruklu S.M.D. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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