Merkez Mahallesi'ndeki çalılıklarda mahsur kalan köpek yavruları olduğu ihbarı üzerine Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Belediyi ekipleri, belirtilen adrese giderek mahsur kalan 8 köpek yavrusunu kurtardı.

Bitkin durumda olan hayvanlar, veteriner tarafından yapılan kontrolün ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.