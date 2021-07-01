Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yumurtalık'ta robotik kodlama atölyesi açıldı
[Fotoğraf. AA]
Yumurtalık ilçesindeki Gölovası Mahallesi'nde bulunan okulda robotik kodlama atölyesi düzenlenen törenle açıldı.
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, açılışta yaptığı konuşmada, Sanko Holding desteğiyle açılan atölyenin çocukların kendini geliştirmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Onar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abduselam Sevinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ile Sanko Holding yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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