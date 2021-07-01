Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi'nde Mustafa Çukadar'a ait olan ve kimsenin bulunmadığı evde kumru olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evin balkonuna çıkarak, pencereden içeri girdi.

Ekipler, kurtardıkları kumruya yem ve su verdikten sonra doğaya bıraktı.