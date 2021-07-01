Havza Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Turan, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar ile tesisin inşa çalışmalarını yerinde inceledi ve yatırımcı iş insanları Ali Turhan ve Kemal Acun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turan, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne sunulan 8 milyon 500 bin lira proje tutarlı iki ayrı projeye, Avrupa Birliği IPARD programı kapsamında yaklaşık 4 milyon 600 bin lira hibe sağlandığını belirtti.

Belediye Başkanı Özdemir ise Havza OSB'nin hızlı bir şekilde dolduğunu ifade ederek, "Havza Organize Sanayi Bölgemizi mevcut halinden iki üç kat büyütmek gibi girişim içindeyiz. Mevcut parsellerimize yoğun talep var. Havza OSB Havza’da istihdamı sağlayarak göçü önleyecek" dedi.

Acar da Havza OSB'nin Karadeniz'in en iyi OSB alanı adayı olduğuna işaret ederek, "TKDK'nin destekleri yatırımcılar için önemli imkanlar sağlamakta. Desteklerinden dolayı il koordinatörümüzün şahsında tüm TKDK personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.