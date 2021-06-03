Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir otomobil seyir halindeyken alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde Bahadır K. idaresindeki otomobilin motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücüsünün güvenlik şeridine çektiği otomobili saran alevlere olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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