Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunda ilerleyen Cengiz A. idaresindeki plakalı otomobil, üniversite kavşağında Yahya Çetin K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yahya Çetin K.'yı kurtardı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:24
- 11:23
- 11:07
- 11:20
- 11:14
Sıradaki Haber
Tekirdağ’da 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz