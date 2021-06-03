Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da düzenlenen operasyonunda, araçtan sökülmüş 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'nden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin arazisinde arama-tarama faaliyeti yaptı.
Araziye terk edilen araçtan sökülen 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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