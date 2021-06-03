Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu.

Kiralara en fazla yüzde 14,13 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,13 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,13 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.