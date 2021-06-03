Aşılama takvimi işliyor. Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulamasına "aşı durumu" eklendi.

Koronavirüsle mücadelede, kamu binaları, tatil rezervasyonları, yolculuk gibi hemen her alanda kullanılan Hayat Eve Sığar uygulaması aşı için de kullanılacak.

Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulamasına aşı durumu eklendi.

Böylece vatandaşlar, e-Nabız uygulamasına eklenen "COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

Vatandaşların aşı olup olmadığı da hem HES uygulamasına hem de e-Nabız sistemine işlenecek.

e-Nabız nedir?

e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir. e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamasıdır.

e-Nabız sayfasına nasıl giriş yapılır?

E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sayfasına giriş yapmak için tıklayınız.