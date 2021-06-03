Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kadirli-Andırın kara yolunun Kumarlı mevkisinde Servet G'nin kullandığı kamyon ile Selçuk G. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki İsmail D. hayatını kaybetti, sürücü Selçuk G. yaralandı.
İsmail D.'nin cenazesi otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Selçuk G, Kadirli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Kahramanmaraş
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