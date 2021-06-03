Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM otoyolu Hamitabat mevkisinde Emrah G. idaresindeki otomobil, Aşkın E. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan Emrah G., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Emrah G.'nin cansız bedeni, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası Kırklareli
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