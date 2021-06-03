Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta aramada yapıldı.
Yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilerek, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tekirdağ Makaron Sigara
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