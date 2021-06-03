Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, L.Y. isimli şüphelinin Mahmut Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda satışa hazır halde alüminyum folyo içerisinde toplam 4 gram metamfetamin, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili adreste bulunan L.Y. ve R.K. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından R.K. savcılık talimatıyla serbest kalırken, L.Y. ise adliyeye sevk edildi.

