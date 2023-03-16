Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Mersin'de bir eve yapılan baskında 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Evde, eğitimli köpek ‘Miror’ ile yapılan aramada, 41 paket halinde toplam 7 kilo 950 gram takoz esrar ele geçirildi.
Şüpheliler M.A.A. ve S.H. gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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