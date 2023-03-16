Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
E.S. idaresindeki otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Başkonak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Z.S., C.E.S. ile S.Y.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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