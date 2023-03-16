Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kamyonun tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Germencik'te seyir halinde olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten tren yoluna düştü.
Devrilen kamyonun içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü araçtan çıkarttı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Aydın
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