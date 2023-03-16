Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
[arşiv haber, AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yatağan Mahallesi'nde Musa Armutçu'ya ait tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Mahalle Muhtarı Fevzi Dinçer, evde bulunan anne Serpil Armutçu ve 3 çocuğunun kendi imkanlarıyla camları kırarak yangından kurtulduğunu söyledi.
Ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Van
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