Henüz sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksiler, Yakutiye ilçesi Zahide Özay Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir taksi ters döndü, diğer aracın ise motor bölümünde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri yolcu 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.