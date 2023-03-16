Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da iki taksi çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Erzurum'da iki taksinin karıştığı trafik kazasında biri yolcu 3 kişi yaralandı.
Henüz sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksiler, Yakutiye ilçesi Zahide Özay Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir taksi ters döndü, diğer aracın ise motor bölümünde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri yolcu 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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