İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, deprem bölgesinden Isparta'ya gelen öğrencilerin psikolojik anlamda rahatlaması açısından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Anasınıfı öğretmeni eşliğinde Murat Hüdavendigar KYK Yurdunda kalan depremzede öğrenciler için kum boyama etkinliği düzenlendi.





İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, gazetecilere, yapılan etkinliklerle ana sınıfı öğrencilerinin psikolojilerinin iyileştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yurtlarda şu ana kadar yedi sınıfın faaliyet gösterdiğini belirten Baydur, "Öğrencilerimizin psiko-sosyal gelişimlerine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün de öğrencilerimizle kum boyama etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.