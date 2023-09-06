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Güncel
AA 06.09.2023 17:03

Mardin'de üniversite öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak

Mardin Valisi Vali Tuncay Akkoyun, barınma başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Mardin'de üniversite öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak

Vali Akkoyun başkanlığında Valilik Dara Salonu'nda 2023-2024 Akademik Yılı öncesi, öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde eğitime devam etmesi için mevcut durum ve ihtiyaçlar görüşüldü.

Toplantıda, öğrencilerin yurt ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra okula ulaşımlarının sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Tuncay, toplantıda yaptığı konuşmada, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin başarıya giden yolda her türlü ihtiyacının güvenli ve hızlı şekilde karşılanacağını söyledi.

"Öğrencilerimizin Mardin'imizde bulundukları süre boyunca huzurlu ve başarılı bir eğitim ortamının sağlanması için üniversitemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız faaliyetlerini özenle sürdürmektedir ve sürdürecektir. Yıl boyunca da öğrencilerimizin her türlü ihtiyaç ve talepleri devletimiz tarafından sağlanmaya devam edecektir." diyen Akkoyun, öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Yurt Hizmetleri Müdürü Ümit Serçek katıldı.

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