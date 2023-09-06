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Güncel
AA 06.09.2023 16:34

Şırnak Üniversitesi kontenjanları yüzde 95 doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığı bildirildi.

Şırnak Üniversitesi kontenjanları yüzde 95 doldu

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 2008'de kurulmasına rağmen üniversitenin çok hızlı gelişme gösterdiğini, dünyadaki 12 bin üniversite arasında 3 bin 434. sırada yer aldığını söyledi.

Kampüslerinin yeni nesil üniversiteler arasında çok modern şekilde inşa edildiğini aktaran Alkış, alt ve üst yapıda iyi üniversiteler arasında yer aldıklarını belirtti.

Alkış, "Bu modernize öğrencilerin üniversite tercihinde önemli yer tutabiliyor. Buraya gelecek eğitimcilerin Şırnak Üniversitesinde eğitim ve öğretim faaliyetini rahatlıkla sağlayabiliyor. Kampüsümüzde yer alan kütüphane çok az üniversitede var. Ayrıca, üniversitemiz 2019'da Türkiye'de en iyi kampüsler arasında yer aldı. Bu da binaların eğitim açısından değerli olduğunu göstermektedir." dedi.

Öğrenci sayısının yaklaşık 6 bin 500 olduğunu, kampüste 5 fakülte, 2 yüksek okul ve meslek yüksek okulu bulunduğunu ifade eden Alkış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz bazen havuzun kenarında, kütüphanede öz çekim yaptıklarını gördüğümde gurur duyuyorum. Onların mutluluğu bizim için asıl olandır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki arkadaşlarıyla yaptıkları bu paylaşımı gördüğümde iftihar ediyorum. Bu da Şırnak için iyi bir referans. YKS sonuçlarına göre, Şırnak Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı."

Sağlık bilimleri fakültesini tıp fakültesine hazırlık olarak düşündüklerini aktaran Alkış, yapımı süren 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesini afiliye sistemi ile tıp fakültesine dönüştürmeyi planladıklarını, bununla kente ciddi katkı sunacaklarına inandığını vurguladı.

İdil ilçesindeki Ziraat Fakültesinin Şırnak'a taşınmasına ilişkin de Alkış, ilçeye yaptığı ziyarette fakülte öğrencilerinin kendisine çeşitli şikayetler ilettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler bana ulaşarak, 'Sayın rektörüm biz buradayız, barınma sorunu yaşıyoruz, çok güç durumlarda eğitim görüyoruz. Siz bize yardımcı olursanız merkez kampüsüne alırsanız bizi çok memnun edersiniz.' dediler. Ben de bunu yönetim kurulu ile görüştüm. Yönetim kurulumuz oy birliği ile bu kararı uygun buldu. Merkez kampüsümüzde yurt ve lojman imkanımız, çok iyi modern şekilde dizayn edilmiş laboratuvarımız var. Bu da doğal olarak öğrencinin dikkatini çekiyor. Ziraat Fakültesinin öğrenci ve hocaları böyle bir talepte bulununca biz de bu talebi değerlendirdik ve oy birliği ile taşınma kararına imza attık."

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